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04:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Офис продаж Аэрофлота в Хабаровске переведен на 16-часовой рабочий режим

Решение принято из-за большого наплыва покупателей и для удобства пассажиров.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Городской офис продаж Аэрофлота в Хабаровске переведен на 16-часовой режим работы. Решение принято для максимального сокращения очередей, которые наблюдаются с начала старта продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

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Рабочий день у сотрудников будет начинаться с 7 часов утра и продолжаться до 23 часов, закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 10 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации. Касса в аэропорту работает в ежедневном режиме с 08 до 20 часов. Кроме собственных касс Аэрофлота приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где нет очередей. Напомним, Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 30 марта. Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в первую неделю со старта продаж субсидированных перевозок в течение 6 дней, а начиная с 07 апреля — в течение 72 часов. Стоимость перелета из Хабаровска в Москву по субсидированному тарифу составляет 7200 руб. с учетом такс и сборов или 14400 руб. в направлении Хабаровск-Москва-Хабаровск. Улететь из Хабаровска во Владивосток можно за 1800 руб., в Новосибирск — за 5700 руб. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Аэрофлот — флагман российской авиационной отрасли, одним из принципов которого является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.

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