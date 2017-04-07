Офис продаж Аэрофлота в Хабаровске переведен на 16-часовой рабочий режим
Решение принято
Решение принято
Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.
Городской офис продаж Аэрофлота в Хабаровске переведен на 16-часовой режим работы. Решение принято для максимального сокращения очередей, которые наблюдаются с начала старта продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок, сообщили ИА AmurMedia в
Рабочий день у сотрудников будет начинаться с 7 часов утра и продолжаться до 23 часов, закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 10 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации. Касса в аэропорту работает в ежедневном режиме с 08 до 20 часов. Кроме собственных касс Аэрофлота приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где нет очередей. Напомним, Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 30 марта. Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно через