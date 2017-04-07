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04:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

На побережье Байкала будут восстанавливать заезженные степи

Проект восстановление разрушенных степных участков на побережье пролива Малое Море на Байкале стал одним из самых значимых в планах ассоциации «Друзья Байкала», которая объединила более 30 организаций, в том числе общественных. Об этом 6 апреля 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель молодёжного благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской» Елена Творогова, степь здесь изрезана многочисленными дорогами, искалечена, они не зарастают, по колеям течёт вода, начинается эрозия почвы. К тому же на побережье Байкала — очень тонкий плодородный слой, как тонкая кожица, который легко повредить. Идею рекультивации выдвинула член Восточно-Сибирской торгово-промышленной палаты Марина Григорьева, она увидела съемки степи с квадрокоптера и ужаснулась.

Когда экологи стали изучать проблему, выяснилось, что во всем мире нет отработанной методики восстановления степных участков на холмистой местности. Сейчас с помощью учёных надо разрабатывать такую методику, перекрывать дороги, проводить какую-то работу с землей. «Она сама не зарастает. Нужно собирать семена местных растений, сеять, пересаживать на дороги отдельные куртинки, поливать постоянно, привлекать к этой работе профессионалов, которые потом могут учить волонтёров», — говорит Елена Творогова. Летом 2017 года планируется провести опытные работы на отдельных участках степных дорог.

Ассоциация создана по инициативе компании En+Group и фонда. В начала апреля 2017 года прошло первое заседание. В ассоциацию вошли несколько НКО: межрегиональная организация «Большая Байкальская тропа», благотворительный фонд «Подари планете жизнь», АНО «Байкальский интерактивный экологический центр», областное отделение Всероссийского общества охраны природы, клуб «Теплый северный Байкал» (Северобайкальск, Бурятия) и другие.

Другой проект — интерактивная платформа «Навигатор байкальских проектов», на которой будет консолидирована информация обо всех экологических проектах. «Нам нужно продвигать наши проекты, чтобы как можно больше людей о них узнали, — говорит Елена Творогова. — Кроме того, устранить дублирование проектов, чтобы мы не наступали друг другу на пятки, не бежали в одно и то же место леса сажать и убирать мусор. Другая задача — вовлечение местного населения в реализацию проектов, чтобы жители побережья Байкала не были просто наблюдателями, а могли включаться в процесс и влиять на него».

Ассоциация «Друзья Байкала» приглашает к себе экологов, представителей бизнеса, СМИ, общественности, всех неравнодушных к проблемам Байкала людей.

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