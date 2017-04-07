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04:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый антиананасный пикет прошел на главной площади Хабаровска

Фанаты гавайской пиццы горячо отреагировали на оригинальный протест.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Первый антиананасный пикет в центре Хабаровска собрал богатую жатву в соцсетях. Призыв «Ананасов не должно быть в пицце!» поделил сообщество в Инстаграме на ярых сторонников и противников, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ярким жизнерадостным событием на фоне вчерашнего серого и скучного дня стал пикет против засилья ананасов в пицце. На фото, попавшем в Инстаграм, одинокий пикетчик брутального вида держит в руках простенькую картонку: «Ананасов не должно быть в пицце!».

Этого хватило, чтобы собрать более 1000 просмотров и разделить публику на два жестоко враждующих лагеря: ярых сторонников и противников гавайской пиццы с легкомысленными ананасами в составе, да и вообще любых фруктов в серьезной мясной еде. Естественно, среди первых было больше женщин, а среди противников — мужчин. В пылу полемики никого уже больше не интересовало, что акция явно рекламная, главное — она всех задела за живое.

— Пикеты явно входят в моду. Я, знаете, уже и сам готов встать с пикетом по некоторым серьезным, правда, поводам. А про пиццу… ну улыбнуло, конечно. Весна всё ж, — сказал известный общественник блогер Леонид Сунгоркин.

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