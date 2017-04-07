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04:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свалку автопокрышек устроили владивостокцы в парке Минного городка

Накануне сезона субботников кто-то подбросил энтузиастам работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Гору использованных автомобильных покрышек обнаружил корр. ИА PrimaMedia в парке Минного городка. Она явно появилась здесь очень быстро, возможно даже за один раз.

Куча покрышек и мусора копилась в этом месте недолго. Будучи регулярным посетителем парка, корр. редакции никогда раньше не замечал ее. Одним из вероятных сценариев ее появления можно назвать целенаправленный сброс мусора.

Напомним, что архитекторы компании ARCHIBAT в еще в июле 2015 года представили доработанный эскизный проект парка «Минный городок» во Владивостоке. Проектом предусмотрено строительство самых разнообразных объектов: развлекательных площадок, аллей, площади фонтанов, пешеходного моста над озером и многое другое.

Однако пока заметного движения в сторону реализации проекта редакция пока не замечала.

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