7 апреля в Челябинске воздух прогреется до +12 градусов

Воздух в Челябинске прогреется до +12 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 7 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0,-2 градуса, днём +10,+12. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

Сегодня по народному календарю Благовещение. Один из самых больших праздников весны, в который нельзя работать, даже птица гнезда не вьет. «С Благовещения жди первого грома». «Каково Благовещение проведешь, так и весь год».