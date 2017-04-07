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07:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

7 апреля в Челябинске воздух прогреется до +12 градусов

Осадков не ожидается.

Воздух в Челябинске прогреется до +12 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 7 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0,-2 градуса, днём +10,+12. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

Сегодня по народному календарю Благовещение. Один из самых больших праздников весны, в который нельзя работать, даже птица гнезда не вьет. «С Благовещения жди первого грома». «Каково Благовещение проведешь, так и весь год».

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