Спортивный комплекс собираются построить в центре Хабаровска

Четырехэтажное здание возведут в районе улиц Пушкина и Ким Ю Чена. Там оборудуют универсальный зал, помещение для занятий борьбой и тренажерный зал с необходимым инвентарем. Предполагается, что рядом со спортивным комплексом будет работать вместительная парковка.

«Технический проект строительства уже практически готов, осталось согласовать некоторые детали», — рассказал начальник управления по физической культуре администрации Хабаровска Александр Леонов.

Сейчас решается вопрос о включении этого спортивного комплекса в муниципальную программу, что может дать определенные преференции в строительстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».