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05:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Спортивный комплекс собираются построить в центре Хабаровска

В центре Хабаровска планируют построить новый спортивный комплекс.

Источник: Reuters

Четырехэтажное здание возведут в районе улиц Пушкина и Ким Ю Чена. Там оборудуют универсальный зал, помещение для занятий борьбой и тренажерный зал с необходимым инвентарем. Предполагается, что рядом со спортивным комплексом будет работать вместительная парковка.

«Технический проект строительства уже практически готов, осталось согласовать некоторые детали», — рассказал начальник управления по физической культуре администрации Хабаровска Александр Леонов.

Сейчас решается вопрос о включении этого спортивного комплекса в муниципальную программу, что может дать определенные преференции в строительстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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