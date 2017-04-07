Заявки на выдачу электронных социальных проездных принимают в Иркутске
Выдача электронных социальных проездных билетов началась в Иркутске.
Выдача электронных социальных проездных билетов началась в Иркутске.
Об этом 7 апреля 2017 года сообщает
Елена Федорова рассказала. что в Иркутске уже изготовлено почти 2,5 тыс. электронных социальных проездных. На их оформление принято около 6 тыс. заявлений. Напомним, электронный проездной билет для льготников будет введен в муниципальном транспорте Иркутска с 1 мая, отрывные талоны будут недействительны.
Заявления на выдачу электронных проездных принимают по следующим адресам:
— Северное управление
— комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска (ул. Маршала Говорова, 3), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
— комитет по управлению Правобережным округом администрации г. Иркутска (ул. Марата, 14), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
— комитет по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (ул. Декабрьских Событий, 27), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
— комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска (ул. Терешковой, 24), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
— Иркутская процессинговая компания (ул. 2-я Железнодорожная, 72), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
— Иркутская процессинговая компания (ул. Лыткина, 31), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.
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Заявителям при себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право на льготы и распоряжение (решение) о назначении единого социального проездного билета, выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Телефоны для справок: 8 (3952) 956−110, 8 (3952) 504−876, 8 (3952) 520−059.