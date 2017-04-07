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05:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Заявки на выдачу электронных социальных проездных принимают в Иркутске

Выдача электронных социальных проездных билетов началась в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 7 апреля 2017 года сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Федорову. Она напомнила, что в городе открыто восемь пунктов приёма заявлений (23 окна) на выдачу таких проездных. Там, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с низкой загруженностью.

Елена Федорова рассказала. что в Иркутске уже изготовлено почти 2,5 тыс. электронных социальных проездных. На их оформление принято около 6 тыс. заявлений. Напомним, электронный проездной билет для льготников будет введен в муниципальном транспорте Иркутска с 1 мая, отрывные талоны будут недействительны.

Заявления на выдачу электронных проездных принимают по следующим адресам:

— Северное управление жилищно-коммунальными системами (ул. Розы Люксембург, 184), с 8:00 до 17:00., обед с 12:00 до 13:00;.

—  комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска (ул. Маршала Говорова, 3), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— комитет по управлению Правобережным округом администрации г. Иркутска (ул. Марата, 14), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— комитет по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (ул. Декабрьских Событий, 27), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска (ул. Терешковой, 24), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— Иркутская процессинговая компания (ул. 2-я Железнодорожная, 72), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— Иркутская процессинговая компания (ул. Лыткина, 31), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;.

— Сервисно-регистрационный центр (ул. Трилиссера, 52), вторник и четверг — с 8:00 до 18:00, обед — с 11:00 до 15:00; ср — с 8:00 до 10:00, суббота — с 8:00 до 12:00.

Заявителям при себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право на льготы и распоряжение (решение) о назначении единого социального проездного билета, выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Телефоны для справок: 8 (3952) 956−110, 8 (3952) 504−876, 8 (3952) 520−059.

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