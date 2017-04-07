Красноярцев ожидают прохладные выходные со снегом

Предстоящие выходные в Красноярске ожидаются прохладными и ветреными. Данные приведены порталом Gismeteo.ru.

В пятницу, 7 апреля, температура воздуха составит +6°C. Пасмурно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра — до 8 м/с.

В субботу, 8 апреля, столбик термометра поднимется до +9…+11°C. Небо вновь затянет тучами, а ветер усилится до 9 м/с. Синоптики также прогнозируют небольшие осадки.

В воскресенье, 9 апреля, на улице похолодает до +1…+3°C. Пройдет снег. Скорость ветра снизится до 2…3 м/с.

Метеорологи обещают потепление ближе к середине следующей недели. В среду и четверг в Красноярске потеплеет до +15°C.