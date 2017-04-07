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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты одобрили проект реконструкции Центрального стадиона

На стадионе заменят все сиденья и усилят опоры.

Филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реставрации Центрального стадиона в Красноярске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также экспертами была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — отмечается в сообщении.

Проект предусматривает реставрацию «Центрального» и вспомогательных объектов, усиление конструкций, перепланировку внутренних помещений и замену всех посадочных мест в целях противопожарной безопасности. В ходе реконструкции будут отремонтированы мачты электроосвещения и благоустроена прилегающая территория. Кроме того, на стадионе появится современная система антитеррористической защиты.

«Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 000 мест, при последующей эксплуатации — 15 000. При этом на стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями», — добавляют в Главгосэкспертизе.

Стадион им. Ленинского комсомола (с 2005 года — стадион «Центральный») был построен по проекту архитектора Виталия Орехова в 1967 году и рассчитан на 22,5 тысячи зрителей. Комплекс включает легкоатлетический манеж, футбольное поле, волейбольные площадки и другие спортивные объекты. Сейчас боковые трибуны «Центрального» (за футбольными воротами) признаны аварийными и закрыты для посещения.

В марте губернатор Красноярского края Виктор Толоконский рассказал президенту Владимиру Путину о предстоящей реконструкции «Центрального» к Универсиаде-2019. Глава региона пообещал начать ремонтные работы в ближайшее время. Не исключено, что стадион закроется на реконструкцию сразу после окончания первенства Футбольной национальной лиги.

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