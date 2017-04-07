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14:26 (мск), источник: VN.ru

Хозяйка кота Ништяка прочитает диктант в небе

Пассажиры авиарейса «Новосибирск-Москва» проведут путь за написанием Тотального диктанта. Диктовать текст вызвалась старший преподаватель Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева — хозяйка знаменитого кота Ништяка, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Источник: VN.ru

Проверить грамотность смогут пассажиры рейса 184 авиакомпанииS7, вылетающего восьмого апреля в 15.50 по местному времени. Помимо этого, акция охватит девять других бортов, среди которых будет даже международный «Москва-Дюссельдорф» (Германия).

Людмила Буднева поделилась своим волнением перед взлетом:

— Я более пяти лет читаю диктант в НГУ, это мой родной дом, а дома и стены помогают. В небе я буду в чуждых мне условиях и вижу в этом интересное испытание. Рейс дневной, и, надеюсь, большинство пассажиров будут бодрствовать, хотя у меня будет микрофон с наушниками, поэтому я не потревожу тех, кто отдыхает, — рассказала VN.ru преподаватель.

Всем заинтересованным пассажирам раздадут бланки, авторучки и специальные радиогиды с наушниками, которые позволят слышать текст и не отвлекать отдыхающих попутчиков. Свою оценку участники Тотального диктанта смогут узнать после завершения проверки на сайте акции.

Напомним, что Людмила Буднева является хозяйкой кота по кличке Ништяк, ставшего знаменитым осенью прошлого года. 14-летний кот победил на конкурсе в соцсетях и получил право первым шагнуть в новый корпус НГУ во время неофициальной церемонии открытия.

— Нам с Ништом очень приятно, что удалось успешно, пусть и неофициально, открыть новый корпус НГУ, — сказала тогда преподавать вуза.

Акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран. Желающие смогут выбрать, к кому из дикторов идти писать диктант — преподавателю-филологу или настоящей звезде. В качестве последних в 2017 году выступят шоумен Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, участница проекта Comedy club Марина Кравец, журналист Владимир Познер, переводчик Дмитрий Пучков (Goblin), певица Юлия Чичерина, актеры Дмитрий Харатьян и Леонид Ярмольник, участники группы «Ундервуд» и многие другие.

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