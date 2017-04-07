Новосибирских дачников проинформировали о перспективах паводка
Специалисты и председатели садовых обществ обсудили, как можно уменьшить вред от паводка.
Специалисты и председатели садовых обществ обсудили, как можно уменьшить вред от паводка.
«В Советском и Первомайском районах около 90 садовых обществ, — рассказал Дмитрий Оленников, глава администрации Советского района. — На их территориях 26 мест, где высок риск подтопления. Глава района отчитался, что в садах вывезено почти 60 тысяч кубометров снега, прочищены ливневые канализации, канавы и водоотводные лотки, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод.
В Первомайском районе, по словам главы его администрации Алексея Васильева, в зоне риска подтопления такие общества как «Строймашевец», «Геолог», «Геофизик», «Волна», «Молодость», «Дорожник», «Путеец», «Театральный», «Здоровье».
Спасатели на страже и готовы к любым ЧС, — заверил Василий Тропин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Уровень воды в Оби, при котором начинается подтопление, — 360 см. В этом году, по оценкам специалистов, вода может достигнуть отметок 395−405 см. Ситуация с паводком зависит не только от количества снега зимой, но и от погоды весной. Поэтому был разработан план мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию, проверяют и обновляют оборудование. Актуальную информацию по паводку можно узнать на муниципальном портале мэрии, а председатели СНТ получают сводки по электронной почте. Следить за уровнем воды в Оби можно на сайте