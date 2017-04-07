Новосибирских дачников проинформировали о перспективах паводка

«В Советском и Первомайском районах около 90 садовых обществ, — рассказал Дмитрий Оленников, глава администрации Советского района. — На их территориях 26 мест, где высок риск подтопления. Глава района отчитался, что в садах вывезено почти 60 тысяч кубометров снега, прочищены ливневые канализации, канавы и водоотводные лотки, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод.

В Первомайском районе, по словам главы его администрации Алексея Васильева, в зоне риска подтопления такие общества как «Строймашевец», «Геолог», «Геофизик», «Волна», «Молодость», «Дорожник», «Путеец», «Театральный», «Здоровье».

Спасатели на страже и готовы к любым ЧС, — заверил Василий Тропин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области.