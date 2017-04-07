Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирских дачников проинформировали о перспективах паводка

Специалисты и председатели садовых обществ обсудили, как можно уменьшить вред от паводка.

«В Советском и Первомайском районах около 90 садовых обществ, — рассказал Дмитрий Оленников, глава администрации Советского района. — На их территориях 26 мест, где высок риск подтопления. Глава района отчитался, что в садах вывезено почти 60 тысяч кубометров снега, прочищены ливневые канализации, канавы и водоотводные лотки, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод.

В Первомайском районе, по словам главы его администрации Алексея Васильева, в зоне риска подтопления такие общества как «Строймашевец», «Геолог», «Геофизик», «Волна», «Молодость», «Дорожник», «Путеец», «Театральный», «Здоровье».

Спасатели на страже и готовы к любым ЧС, — заверил Василий Тропин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Уровень воды в Оби, при котором начинается подтопление, — 360 см. В этом году, по оценкам специалистов, вода может достигнуть отметок 395−405 см. Ситуация с паводком зависит не только от количества снега зимой, но и от погоды весной. Поэтому был разработан план мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию, проверяют и обновляют оборудование. Актуальную информацию по паводку можно узнать на муниципальном портале мэрии, а председатели СНТ получают сводки по электронной почте. Следить за уровнем воды в Оби можно на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маму девочки, прошедшей 4 часа по тайге, могут посадить
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь