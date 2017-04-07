В красноярском «Жилфонде» началась подготовка к паводкам

Специалисты Городской управляющей компании осматривают жилой фонд и составляют списки домов, где может возникнуть угроза подтопления талыми водами. Реестр домов, находящихся в зоне риска, направляется в администрацию Красноярска.

В эту зону попадают жилые дома, расположенные на берегу реки Кача, а также в низине, подтопление которых возможно при таянии снега на косогорах. Сотрудники Городской управляющей компании ещё до наступления оттепели очистили от мусора и льда водоотводные канавы и ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях. Помимо этого, ГУК «Жилфонд» подготовила спецтехнику для откачки воды (мотопомпы), на случай природных катаклизмов.

«Основной причиной подтопления придомовых территорий является тающий снег, поэтому мы еще до наступления оттепели провели работу по очистке дворовых территорий от накопившегося снега», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.