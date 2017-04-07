Омичку не пускали в квартиру пьяные друзья ее сына
Женщина не могла попасть домой, пока там находились пьянствующие приятели сына.
Женщина не могла попасть домой, пока там находились пьянствующие приятели сына.
Омская Росгвардия сообщила об инциденте, произошедшем два дня назад: жительница Омска оказалась в отчаянии и буквально на улице — домой ее не пускали неизвестные парни.
Звонок в дежурную часть поступил около 11 часов вечера. Прибывшим бойцам Росгвардии женщина пояснила: когда она вечером после работы пришла домой, где живет с сыном, то обнаружила в квартире двух пьяных незнакомцев.
Омичка попыталась самостоятельно их выгнать, однако хрупкая женщина не справилась с двумя парнями. Незнакомцы выставили хозяйку квартиры за дверь и продолжили пьянствовать.
На просьбы и мольбы женщины открыть дверь и впустить ее домой, мужчины лишь угрожали взорвать или поджечь квартиру с помощью газа. Не выдержав, омичка обратилась за помощью с правоохранителям.
Росгвардейцы вызвали МЧС и аварийную газовую службу, однако, к счастью, ЧП не произошло — угрозы дебоширов взорвать квартиру оказались лишь пустыми словами. Силовики задержали буйных незнакомцев и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 29- и 39-летние мужчины — приятели сына женщины, он сам пустил их в квартиру. Они не раз были судимы за кражи, грабежи и нападения на людей. В настоящее время правоохранители проводят проверку.