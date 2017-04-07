Омичку не пускали в квартиру пьяные друзья ее сына

Омская Росгвардия сообщила об инциденте, произошедшем два дня назад: жительница Омска оказалась в отчаянии и буквально на улице — домой ее не пускали неизвестные парни.

Звонок в дежурную часть поступил около 11 часов вечера. Прибывшим бойцам Росгвардии женщина пояснила: когда она вечером после работы пришла домой, где живет с сыном, то обнаружила в квартире двух пьяных незнакомцев.

Омичка попыталась самостоятельно их выгнать, однако хрупкая женщина не справилась с двумя парнями. Незнакомцы выставили хозяйку квартиры за дверь и продолжили пьянствовать.

На просьбы и мольбы женщины открыть дверь и впустить ее домой, мужчины лишь угрожали взорвать или поджечь квартиру с помощью газа. Не выдержав, омичка обратилась за помощью с правоохранителям.

Росгвардейцы вызвали МЧС и аварийную газовую службу, однако, к счастью, ЧП не произошло — угрозы дебоширов взорвать квартиру оказались лишь пустыми словами. Силовики задержали буйных незнакомцев и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 29- и 39-летние мужчины — приятели сына женщины, он сам пустил их в квартиру. Они не раз были судимы за кражи, грабежи и нападения на людей. В настоящее время правоохранители проводят проверку.