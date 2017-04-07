Экспедиция СФУ отправится на поиски дикого северного оленя
Подобные исследования на территории Эвенкии будут проводиться впервые.
Подобные исследования на территории Эвенкии будут проводиться впервые.
Экспедиция Сибирского федерального университета при поддержке
Опираясь на информацию местных жителей и данные авиаобследования, ученые предполагают, что западная группировка северного оленя мигрирует из Эвенкии на запад Таймыра через плато Путорана. Прежде всего речь идет о животных, зимующих в бассейнах рек Эмбенчимэ и Чубуркан. Помогать специалистам СФУ в изучении путей миграции дикого северного оленя будут спутниковые передатчики российского производства, которые успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур. Ошейниками будет помечено несколько самок дикого оленя. К участию в экспедиции будут привлечены представители общественности и коренные жители.
«Эвенкийский олень» — совместный проект ВСНК и Сибирского федерального университета. Результаты исследований представляют большой интерес для науки и коренного населения, так как дикий северный олень составляет основу их экосистемы.
Также были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер их перемещения в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. По сравнению с данными, полученными еще в советское время, территории зимовки диких оленей смещаются на восток, в сторону Якутии. Опираясь на полученные данные, ученые пришли к выводу, что информация о численности всей таймырской и эвенкийской популяций северного оленя нуждается в существенной корректировке.
Такое масштабное исследование популяции дикого северного оленя в России проводится впервые. Полученные данные помогут ученым оценить состояние вида животных и позволят выработать эффективные меры для его сохранения.