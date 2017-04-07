Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
В Евросоюзе поддержали выход Огайо и Техаса из состава США
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
9В тени стены
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
07:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам грубят и хамят за льготные авиабилеты

Ажиотаж вокруг получения субсидированных билетов не утихает. Слетать за 7 тысяч рублей из Владивостока в Москву хотят многие — продавцы субсидированных билетов не в состоянии справиться с потоком.

Источник: ДЕЙТА

В редакцию ИА «Дейта» обратилась расстроенная пенсионерка — Надежда Шайганова рассказала, что пытаясь приобрести субсидированный авиабилет в отделении авиакассы Тис Ко ЛТД на Верхнепортовой, чтобы свозить в Москву на операцию сына-инвалида:

«Уже на протяжении 15 лет, мы летаем в Москву на необходимые операции и лечение для сына. Нам всегда перелеты эти оплачивали, но в этот раз решили приобрести билеты по субсидии, к тому же, я, мой муж и сын под неё подходим. Я начала узнавать о возможности покупки билетов заранее, стала звонить в авиакассу, в которой и раньше покупала билеты. Стала спрашивать когда начнётся продажа билетов, чтобы успеть их выкупить поскольку квота для лечения сына в Москве может пропасть. На звонки мне отвечали, что билетов ещё нет. Предварительной записи они также не ведут. 27 марта, утром я лично приехала в эту кассу. Подхожу, спрашиваю, открыта ли продажа билетов. Мне говорят, нет, ничего ещё нет, и билеты здесь взять не сможете. Я, конечно удивилась, обратив внимание сотрудника, на то что наша семья подходит под субсидию и хотела бы ею воспользоваться. Сказала, что это очень важно, поскольку сыну-инвалиду необходима операция в Москве. Сказала, что буду ждать, когда билеты поступят в продажу. Но мне все равно, отвечают, что билеты я не смогу купить. Кассир говорит: «Знаете сколько у меня уже таких в списках». Меня такой ответ меня просто в шок поверг. Ведь я на протяжении месяца звонила в кассу и просила меня записать, а мне отвечали, что таких списков не ведут! А теперь появляются списки. Я высказала это кассиру, на что она мне: «А что я, зря что ли здесь работаю? У меня, друзья и родственники и ещё летят туристы, тем более за их билеты уже готова оплата». Я не понимаю, разве так можно? Как можно глядя в глаза мне так говорить? В-общем, на мои возмущения, мне предложили выйти на улицу.

Позже мне в департаменте здравоохранения края выдали направление на лечение и приобрели два билета до Москвы, правда не субсидированные.

Билета всего два, а лететь необходимо с мужем, потому что одна я не смогу справиться с сыном, мне нужна помощь.

Пришлось вновь звонить в «Аэрофлот». Объяснила ситуацию и они мне забронировали льготный билет для супруга, который нужно было выкупить в течении 6 дней.

Теперь с особенностями продажи субсидированных билетов пришлось столкнуться мужу Надежды. 31 марта купить билет в представительстве компании не получилось — закончились электронные талоны. На следующий день ситуация повторилась. Только 2 апреля, пройдя несколько этапов контроля — пройдя по списку в помещение, показав паспорт встав в очередь, затем также по сверке со списком и паспортом получив талон, — смог выкупить забронированный субсидированный билет.

Больше всего Надежду возмущает даже не изматывающие очереди и хаотичный порядок покупки билетов, хотя ранее, как утверждает пенсионерка, такого не было. Расстраивает Надежду Шайганову хамское и равнодушное отношение персонала в авиакассах:

«Уже отчаявшись приобрести дешёвый авиабилет, мы собирались купить за 22 тысячи, хотя мы, наверное, не смогли бы его выкупить. У нас нет столько денег, пенсия 8 тысяч. Но зачем нас унижать с этими билетами? Тогда бы вообще их не продавали, чтобы так унижаться. Терпеть надменное хамство, словно мы побираться пришли», делится с корреспондентом ИА «Дейта» Надежда Шайганова.

Тем временем, в представительстве Тис Ко ЛТД сообщили, что свободные билеты по субсидии на ближайший месяц в наличии имеются. Правда, стоить будут 8400 рублей, с учетом сервисного сбора. При этом отметили, что мест на рейсы с 15 мая практически не осталось.

Андрей Горюнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы самые востребованные профессии года
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь