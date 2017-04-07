Приморцам грубят и хамят за льготные авиабилеты

В редакцию ИА «Дейта» обратилась расстроенная пенсионерка — Надежда Шайганова рассказала, что пытаясь приобрести субсидированный авиабилет в отделении авиакассы Тис Ко ЛТД на Верхнепортовой, чтобы свозить в Москву на операцию сына-инвалида:

«Уже на протяжении 15 лет, мы летаем в Москву на необходимые операции и лечение для сына. Нам всегда перелеты эти оплачивали, но в этот раз решили приобрести билеты по субсидии, к тому же, я, мой муж и сын под неё подходим. Я начала узнавать о возможности покупки билетов заранее, стала звонить в авиакассу, в которой и раньше покупала билеты. Стала спрашивать когда начнётся продажа билетов, чтобы успеть их выкупить поскольку квота для лечения сына в Москве может пропасть. На звонки мне отвечали, что билетов ещё нет. Предварительной записи они также не ведут. 27 марта, утром я лично приехала в эту кассу. Подхожу, спрашиваю, открыта ли продажа билетов. Мне говорят, нет, ничего ещё нет, и билеты здесь взять не сможете. Я, конечно удивилась, обратив внимание сотрудника, на то что наша семья подходит под субсидию и хотела бы ею воспользоваться. Сказала, что это очень важно, поскольку сыну-инвалиду необходима операция в Москве. Сказала, что буду ждать, когда билеты поступят в продажу. Но мне все равно, отвечают, что билеты я не смогу купить. Кассир говорит: «Знаете сколько у меня уже таких в списках». Меня такой ответ меня просто в шок поверг. Ведь я на протяжении месяца звонила в кассу и просила меня записать, а мне отвечали, что таких списков не ведут! А теперь появляются списки. Я высказала это кассиру, на что она мне: «А что я, зря что ли здесь работаю? У меня, друзья и родственники и ещё летят туристы, тем более за их билеты уже готова оплата». Я не понимаю, разве так можно? Как можно глядя в глаза мне так говорить? В-общем, на мои возмущения, мне предложили выйти на улицу.

Позже мне в департаменте здравоохранения края выдали направление на лечение и приобрели два билета до Москвы, правда не субсидированные.

Билета всего два, а лететь необходимо с мужем, потому что одна я не смогу справиться с сыном, мне нужна помощь.

Пришлось вновь звонить в «Аэрофлот». Объяснила ситуацию и они мне забронировали льготный билет для супруга, который нужно было выкупить в течении 6 дней.

Теперь с особенностями продажи субсидированных билетов пришлось столкнуться мужу Надежды. 31 марта купить билет в представительстве компании не получилось — закончились электронные талоны. На следующий день ситуация повторилась. Только 2 апреля, пройдя несколько этапов контроля — пройдя по списку в помещение, показав паспорт встав в очередь, затем также по сверке со списком и паспортом получив талон, — смог выкупить забронированный субсидированный билет.

Больше всего Надежду возмущает даже не изматывающие очереди и хаотичный порядок покупки билетов, хотя ранее, как утверждает пенсионерка, такого не было. Расстраивает Надежду Шайганову хамское и равнодушное отношение персонала в авиакассах:

«Уже отчаявшись приобрести дешёвый авиабилет, мы собирались купить за 22 тысячи, хотя мы, наверное, не смогли бы его выкупить. У нас нет столько денег, пенсия 8 тысяч. Но зачем нас унижать с этими билетами? Тогда бы вообще их не продавали, чтобы так унижаться. Терпеть надменное хамство, словно мы побираться пришли», делится с корреспондентом ИА «Дейта» Надежда Шайганова.

Тем временем, в представительстве Тис Ко ЛТД сообщили, что свободные билеты по субсидии на ближайший месяц в наличии имеются. Правда, стоить будут 8400 рублей, с учетом сервисного сбора. При этом отметили, что мест на рейсы с 15 мая практически не осталось.

Андрей Горюнов.