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07:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассчитана калорийность человечины

Археолог Джеймс Коул из Университета Брайтона (Великобритания) подсчитал калорийность человеческой плоти. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Например, здоровый мужчина старше 18 лет с массой тела примерно 66 килограммов имеет питательную ценность более 143 тысяч килокалорий, из которых примерно 32 тысячи килокалорий приходится на скелетную мышечную ткань.

Наибольшую калорийность имеет плоть взрослого здорового мужчины, минимальную — ребенка возрастом до четырех лет (13,5 килограмма и более 660 килокалорий на скелетную мышечную ткань). Калорийность женщины Homo sapiens как правило ниже, чем мужчины такого же возраста.

Свои расчеты Коул провел на основе анализа содержащихся в человеческой плоти белков и жиров. Для этого автор использовал останки четырех древних Homo sapiens.

Исследование Коула мотивировано потребностью выявить питательную ценность рациона кроманьонцев и неандертальцев, которые учеными подозреваются в каннибализме. Автор приходит к выводу, что суммарная питательная ценность мамонтов, носорогов и оленей гораздо выше, чем у любого из представителей Homo sapiens, поэтому древний каннибализм нельзя объяснить только желанием человека утолить свой голод.

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