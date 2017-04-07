Малокомплектные школы края поменяют статус
Финансирование таких образовательных учреждений останется на прежнем уровне.
Финансирование таких образовательных учреждений останется на прежнем уровне.
Малокомплектные школы Красноярского края ждет реорганизация. Об этом 6 апреля сообщила министр образования Светлана Маковская, отметив, что финансирование таких образовательных учреждений останется на прежнем уровне.
На заседании комитета по образованию, культуре и спорту краевым депутатам напомнили, что закон «Об образовании» позволяет сохранить порядок финансирования малокомплектных школ в случае их присоединения к муниципальным дошкольным образовательным организациям или школам в качестве структурных подразделений.
Светлана Маковская пояснила, с какой целью вносятся поправки:
«Если учебное учреждение является малокомплектным, то оно финансируется через учебную субвенцию как
При этом решение об изменении статуса малокомплектной образовательной организации будет приниматься в соответствии с учетом территориальных, социальных и иных особенностей населенного пункта, на территории которого располагается школа.
Изменения также коснутся
На этом же заседании депутаты сняли с контроля постановление о критериях нуждаемости для выплаты компенсации за услуги детского сада. Напомним, депутаты рекомендовали правительству установить критерий компенсаций для отдельных категорий граждан на уровне не менее среднедушевого дохода семьи в размере 1,5 прожиточного минимума. Это решение связано с тем, что 14 марта было принято постановление правительства, в котором критерий нуждаемости установлен в размере 1,5, а не 1, как было ранее.