Малокомплектные школы края поменяют статус

Малокомплектные школы Красноярского края ждет реорганизация. Об этом 6 апреля сообщила министр образования Светлана Маковская, отметив, что финансирование таких образовательных учреждений останется на прежнем уровне.

На заседании комитета по образованию, культуре и спорту краевым депутатам напомнили, что закон «Об образовании» позволяет сохранить порядок финансирования малокомплектных школ в случае их присоединения к муниципальным дошкольным образовательным организациям или школам в качестве структурных подразделений.

Светлана Маковская пояснила, с какой целью вносятся поправки:

«Если учебное учреждение является малокомплектным, то оно финансируется через учебную субвенцию как класс-комплект. Обычные школы финансируются по нормативам на каждого ученика. Так как у нас очень много малокомплектных школ и при каждой имеется административный персонал, мы сейчас стремимся перевести их в статус структурных подразделений. Зачем школе, где обучаются десять детей, два директора? Но когда малокомплектная школа становится структурным подразделением, мы должны финансировать ее по нормативам, а так как учеников мало, то и суммы незначительные. Поэтому, чтобы школа не потеряла финансирование как класс-комплект, мы и предлагаем данные изменения».

При этом решение об изменении статуса малокомплектной образовательной организации будет приниматься в соответствии с учетом территориальных, социальных и иных особенностей населенного пункта, на территории которого располагается школа.

Изменения также коснутся физкультурно-спортивных клубов, которые ранее были отнесены к дополнительным, а не к основным образовательным программам. Теперь эти нормативы учебной субвенции также приводятся в соответствии с законодательством. После того как вице-спикер Алексей Кулеш и депутат Павел Ростовцев получили ответы на уточняющие вопросы, комитет принял решение вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного Собрания в первом чтении.

На этом же заседании депутаты сняли с контроля постановление о критериях нуждаемости для выплаты компенсации за услуги детского сада. Напомним, депутаты рекомендовали правительству установить критерий компенсаций для отдельных категорий граждан на уровне не менее среднедушевого дохода семьи в размере 1,5 прожиточного минимума. Это решение связано с тем, что 14 марта было принято постановление правительства, в котором критерий нуждаемости установлен в размере 1,5, а не 1, как было ранее.