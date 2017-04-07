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07:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе двор затопила огромная лужа

В одном из дворов Уфы образовалась лужа, затопившая целую парковку автомобилей. Фото попало в группу БашДТП.

По словам автора фото, лужа образовалась во дворе дома 203/1 по улице Кольцевой. Впрочем, местные жители не удивляются, по их словам, скоро так будет по всему Сипайлово.

Получить оперативный комментарий от администрации района не удалось.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

Комментарии
1
lexx
и не удастся, вы посмотрите какие там кадры работают, это офигенные специалисты им некогда комметировать
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