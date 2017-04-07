В Уфе двор затопила огромная лужа
В одном из дворов Уфы образовалась лужа, затопившая целую парковку автомобилей. Фото попало в группу БашДТП.
В одном из дворов Уфы образовалась лужа, затопившая целую парковку автомобилей. Фото попало в группу БашДТП.
По словам автора фото, лужа образовалась во дворе дома 203/1 по улице Кольцевой. Впрочем, местные жители не удивляются, по их словам, скоро так будет по всему Сипайлово.
Получить оперативный комментарий от администрации района не удалось.
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