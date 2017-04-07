Зоопарк покажет москвичам конфискованных рептилий

В Московском зоопарке впервые покажут редких рептилий, которые были изъяты у контрабандистов. Среди них изумрудный (смарагдовый) варан из Новой Гвинеи, несколько видов красочных хамелеонов, которые обитают только на Мадагаскаре и соседних островах, звёздчатая черепаха из Индии и со Шри-Ланки, а также коробчатая черепаха из Мексики.

Увидеть экзотических обитателей можно будет на старой территории зоосада в павильоне «Удивительный мир рептилий» с 11 апреля.

Все эти пресмыкающиеся были изъяты у контрабандистов, которые хотели ввезти их в страну для незаконной продажи. Таможенники спасли рептилий и передали зоологам.