Зоопарк покажет москвичам конфискованных рептилий
Посетители увидят изумрудного варана из Новой Гвинеи, хамелеонов с Мадагаскара и других экзотических пресмыкающихся. Выставка откроется 11 апреля.
Посетители увидят изумрудного варана из Новой Гвинеи, хамелеонов с Мадагаскара и других экзотических пресмыкающихся. Выставка откроется 11 апреля.
В Московском зоопарке впервые покажут редких рептилий, которые были изъяты у контрабандистов. Среди них изумрудный (смарагдовый) варан из Новой Гвинеи, несколько видов красочных хамелеонов, которые обитают только на Мадагаскаре и соседних островах, звёздчатая черепаха из Индии и со
Увидеть экзотических обитателей можно будет на старой территории зоосада в павильоне «Удивительный мир рептилий» с 11 апреля.
Все эти пресмыкающиеся были изъяты у контрабандистов, которые хотели ввезти их в страну для незаконной продажи. Таможенники спасли рептилий и передали зоологам.
«Животных провозили незаконно в очень стеснённых условиях. Многие из них были сильно истощены, — рассказали в
Спасённые рептилии долгое время находились на карантине и восстанавливались. Пока редкие пресмыкающиеся живут в запасных павильонах, скрытых от глаз посетителей. Новые обитатели весьма требовательны к условиям содержания. Для показа москвичам отобрали самых выносливых и самых красивых рептилий.
«Мы надеемся, что демонстрация этих экзотических пресмыкающихся в Московском зоопарке привлечёт внимание к проблеме незаконного вылова и контрабанде редких животных», — отметили в
Всего в павильоне «Удивительный мир рептилий» представлены свыше 70 видов обитателей. Все новички — редкие животные, находящиеся под угрозой исчезновения, поэтому торговля и обмен ими регулируются международной конвенцией СИТЕС, а свободное перемещение строго запрещено.