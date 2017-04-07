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11:12 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Зоопарк покажет москвичам конфискованных рептилий

Посетители увидят изумрудного варана из Новой Гвинеи, хамелеонов с Мадагаскара и других экзотических пресмыкающихся. Выставка откроется 11 апреля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке впервые покажут редких рептилий, которые были изъяты у контрабандистов. Среди них изумрудный (смарагдовый) варан из Новой Гвинеи, несколько видов красочных хамелеонов, которые обитают только на Мадагаскаре и соседних островах, звёздчатая черепаха из Индии и со Шри-Ланки, а также коробчатая черепаха из Мексики.

Увидеть экзотических обитателей можно будет на старой территории зоосада в павильоне «Удивительный мир рептилий» с 11 апреля.

Все эти пресмыкающиеся были изъяты у контрабандистов, которые хотели ввезти их в страну для незаконной продажи. Таможенники спасли рептилий и передали зоологам.

«Животных провозили незаконно в очень стеснённых условиях. Многие из них были сильно истощены, — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. — Последняя партия рептилий состояла в основном из хамелеонов, которых поместили в крошечные баночки и пробирки, многие самки были беременны, поскольку животных ловили в сезон размножения. Хамелеоны — очень хрупкие и нежные существа, сильно подверженные стрессу, такие условия перевозки для многих из них, к сожалению, оказались фатальными».

Спасённые рептилии долгое время находились на карантине и восстанавливались. Пока редкие пресмыкающиеся живут в запасных павильонах, скрытых от глаз посетителей. Новые обитатели весьма требовательны к условиям содержания. Для показа москвичам отобрали самых выносливых и самых красивых рептилий.

«Мы надеемся, что демонстрация этих экзотических пресмыкающихся в Московском зоопарке привлечёт внимание к проблеме незаконного вылова и контрабанде редких животных», — отметили в пресс-службе зоосада.

Всего в павильоне «Удивительный мир рептилий» представлены свыше 70 видов обитателей. Все новички — редкие животные, находящиеся под угрозой исчезновения, поэтому торговля и обмен ими регулируются международной конвенцией СИТЕС, а свободное перемещение строго запрещено.

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