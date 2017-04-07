На стеклянный купол в «Зарядье» установят более 150 солнечных батарей

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В апреле в «Зарядье» начнётся монтаж купола — так называемой стеклянной коры. Под ней можно будет спрятаться от дождя. Кора частично накроет летний амфитеатр, а также сад на крыше филармонии. В южной зоне купола установят 152 солнечные батареи. Благодаря им кора сможет вырабатывать энергию, которую планируется использовать для частичного снабжения объектов под куполом.

Общая площадь стеклянного купола составит около 8,7 тысячи квадратных метров (территория всего парка — 130 тысяч квадратных метров). Самая высокая его точка — 161 метр. «В западной стороне купола, напротив верхних рядов амфитеатра, появится зона так называемого смотрового окна, откуда откроется панорамный вид на Кремль», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье» Сергей Кузнецов. Для этого из двухслойного ударопрочного стекла с антибликовым покрытием — триплекса — разработают 115 окон-треугольников. Металлические балки креплений заменят на стеклянные, чтобы ничто не мешало любоваться панорамным видом Москвы. Для других частей купола используют стеклопакеты с применением термостекла.

Они максимально задерживают солнечную энергию, не давая нагреваться поверхностям под корой. То есть света будет столько же, а нагрева не будет, чтобы под куполом не было жарко, как в теплице. В некоторых местах окна будут открываться для проветривания, для этого мы установим фрамуги с электроприводом. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье»

Однокамерные стеклопакеты также сделают в виде треугольников. Из-за криволинейной формы коры абсолютно одинаковых окон не будет, все они разные и имеют незначительные отличия в размерах.