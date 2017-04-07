На стеклянный купол в «Зарядье» установят более 150 солнечных батарей
В хорошую погоду они будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Также в куполе появится специальное смотровое окно с панорамным видом на Кремль.
В хорошую погоду они будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Также в куполе появится специальное смотровое окно с панорамным видом на Кремль.
В апреле в «Зарядье» начнётся монтаж купола — так называемой стеклянной коры. Под ней можно будет спрятаться от дождя. Кора частично накроет летний амфитеатр, а также сад на крыше филармонии. В южной зоне купола установят 152 солнечные батареи. Благодаря им кора сможет вырабатывать энергию, которую планируется использовать для частичного снабжения объектов под куполом.
Общая площадь стеклянного купола составит около 8,7 тысячи квадратных метров (территория всего парка — 130 тысяч квадратных метров). Самая высокая его точка — 161 метр.
«В западной стороне купола, напротив верхних рядов амфитеатра, появится зона так называемого смотрового окна, откуда откроется панорамный вид на Кремль», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье» Сергей Кузнецов.
Для этого из двухслойного ударопрочного стекла с антибликовым покрытием — триплекса — разработают 115
Для других частей купола используют стеклопакеты с применением термостекла.
Они максимально задерживают солнечную энергию, не давая нагреваться поверхностям под корой. То есть света будет столько же, а нагрева не будет, чтобы под куполом не было жарко, как в теплице. В некоторых местах окна будут открываться для проветривания, для этого мы установим фрамуги с электроприводом.
Однокамерные стеклопакеты также сделают в виде треугольников.
В пространстве под прозрачной крышей круглый год будет комфортная температура: зимой — за счёт инфракрасных панельных обогревателей, летом — благодаря системе увлажнения воздуха при высоких температурах. Воздух будет охлаждаться тонкораспылённой водой.
В саду на крыше филармонии, под стеклянной корой, высадят субтропические растения, характерные для юга России. В целом температура под куполом всегда будет на пять градусов выше средней по Москве.
Открыть парк «Зарядье» планируется уже осенью этого года — к 870-летию Москвы. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра столицы — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.