Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Я не зожник, что делать?
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
11:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На стеклянный купол в «Зарядье» установят более 150 солнечных батарей

В хорошую погоду они будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Также в куполе появится специальное смотровое окно с панорамным видом на Кремль.

5
фотографий

В апреле в «Зарядье» начнётся монтаж купола — так называемой стеклянной коры. Под ней можно будет спрятаться от дождя. Кора частично накроет летний амфитеатр, а также сад на крыше филармонии. В южной зоне купола установят 152 солнечные батареи. Благодаря им кора сможет вырабатывать энергию, которую планируется использовать для частичного снабжения объектов под куполом.

Читайте также
«Остров мечты» в Москве накроют самым большим в России стеклянным куполом

Общая площадь стеклянного купола составит около 8,7 тысячи квадратных метров (территория всего парка — 130 тысяч квадратных метров). Самая высокая его точка — 161 метр.

«В западной стороне купола, напротив верхних рядов амфитеатра, появится зона так называемого смотрового окна, откуда откроется панорамный вид на Кремль», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье» Сергей Кузнецов.

Для этого из двухслойного ударопрочного стекла с антибликовым покрытием — триплекса — разработают 115 окон-треугольников. Металлические балки креплений заменят на стеклянные, чтобы ничто не мешало любоваться панорамным видом Москвы.

Для других частей купола используют стеклопакеты с применением термостекла.

Они максимально задерживают солнечную энергию, не давая нагреваться поверхностям под корой. То есть света будет столько же, а нагрева не будет, чтобы под куполом не было жарко, как в теплице. В некоторых местах окна будут открываться для проветривания, для этого мы установим фрамуги с электроприводом.
Сергей Кузнецов
Главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка «Зарядье»

Однокамерные стеклопакеты также сделают в виде треугольников. Из-за криволинейной формы коры абсолютно одинаковых окон не будет, все они разные и имеют незначительные отличия в размерах.

Читайте также
В «Зарядье» появятся лавочки-светильники и амфитеатр с деревянными сиденьями

В пространстве под прозрачной крышей круглый год будет комфортная температура: зимой — за счёт инфракрасных панельных обогревателей, летом — благодаря системе увлажнения воздуха при высоких температурах. Воздух будет охлаждаться тонкораспылённой водой.

В саду на крыше филармонии, под стеклянной корой, высадят субтропические растения, характерные для юга России. В целом температура под куполом всегда будет на пять градусов выше средней по Москве.

Открыть парк «Зарядье» планируется уже осенью этого года — к 870-летию Москвы. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра столицы — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь