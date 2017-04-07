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07:27 (мск), источник: Newslab.ru

Рассыпавшуюся плитку для слепых в Красноярске восстановят летом

Специальную плитку уложили в конце 2016 года на пр. Мира и на ул. Свердловская, но она не пережила зиму и пришла в негодность — оказалась разбита и просела.

В Красноярске заменят тактильную плитку для незрячих, которая рассыпалась спустя несколько месяцев после укладки. Напомним, специальную плитку уложили в конце 2016 года на пр. Мира и на ул. Свердловская, но она не пережила зиму и пришла в негодность — оказалась разбита и просела, поэтому трость застревает, что не делает комфортней передвижение людей с ограничениями по зрению.

Председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентина Пруткова уверена, что плитка разрушилась из-за того, что ее поздно положили — в ноябре месяце. «Уплотнился грунт и плитка слегка провалилось вниз. Она очень быстро выцвела, она вообще свой желтый цвет не должна терять. Желтый цвет — этот тот цвет, который даже слабовидящий человек очень хорошо видит», — пояснила она.

В департаменте городского хозяйства заверили, что всю разрушенную плитку восстановит подрядчик. А бордюры и тропинки для слабовидящих на проспекте Мира, на которые также жалуются, переделают во время капитального ремонта. В этот раз работы начнутся летом.

«Теперь плитка будет укладываться в местах препятствий. Либо это столб, стоящий посредине тротуара, будет обрамлен этой плиткой, либо выход на пешеходный переход», — пояснил начальник отдела по управлению объектами улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин.

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