Реки в Иркутской области начнут вскрываться через неделю

Раннее вскрытие рек (на 6−12 дней раньше нормы) связано также с ранним началом климатической весны.

Во второй декаде апреля ожидается вскрытие рек Белой, Ии, Бирюсы, Оки, Иркута и Лены на участке Качуг — Жигалово. В третьей декаде апреля и первой половине мая пройдёт вскрытие Китоя, Уды и Лены на участке Усть-Кут — Киренск, а так же Киренги и Нижняя Тунгуска. Самая последняя вскрывается река Витим, находящаяся на севере области.

Максимальный уровень весеннего половодья ожидается на реках Ока, Ия, Уда — на 10−30 см выше нормы. На реках Иркут, Китой, Белая, Бирюса, Витим, Киренга и Лена в районе Качуга уровень половодья ожидается на 10−40 см ниже нормы. На участке Жигалово — Киренск реки Лена — на 60−120 см ниже нормы.