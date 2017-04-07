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07:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Реки в Иркутской области начнут вскрываться через неделю

Толщина льда на большинстве рек Иркутской области в 2017 году на 15−25 см меньше нормы, сейчас он составляет от 50 до 110 см, поэтому ледоход начнётся раньше обычного, сообщил начальник Иркутскгидромета Азат Насыров на пресс-конференции 7 апреля.

Раннее вскрытие рек (на 6−12 дней раньше нормы) связано также с ранним началом климатической весны.

Во второй декаде апреля ожидается вскрытие рек Белой, Ии, Бирюсы, Оки, Иркута и Лены на участке Качуг — Жигалово. В третьей декаде апреля и первой половине мая пройдёт вскрытие Китоя, Уды и Лены на участке Усть-Кут — Киренск, а так же Киренги и Нижняя Тунгуска. Самая последняя вскрывается река Витим, находящаяся на севере области.

Максимальный уровень весеннего половодья ожидается на реках Ока, Ия, Уда — на 10−30 см выше нормы. На реках Иркут, Китой, Белая, Бирюса, Витим, Киренга и Лена в районе Качуга уровень половодья ожидается на 10−40 см ниже нормы. На участке Жигалово — Киренск реки Лена — на 60−120 см ниже нормы.

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