Новосибирский зоопарк на выходных откроет выставку яиц
Кроме того, зверинец проведет
Кроме того, зверинец проведет
Новосибирский зоопарк на выходных откроет выставку яиц, об этом сообщает
В ближайшую субботу в зоопарке планируют провести
«Наши специалисты покажут и подробно объяснят, как сделать скворечник, а также дадут ценные советы о том, где и как его разместить», — рассказали специалисты.
Кроме того, в субботу в зоопарке пройдет большой праздник, специалисты проведут игры и викторины, посвященные птицам, а также организуют выставку яиц.
В этом году зоопарк объявил традиционную акцию на лучший скворечник и горожане активно приняли в нем участие. Всего 16 организаций Новосибирска, родители и школьники создали 110 скворечников и принесли в зоопарк.
А ранее зоопарк сделал бесплатным вход для пенсионеров, об этом сообщается на сайте зверинца. Бесплатный вход действует с 3 по 23 апреля при предъявлении пенсионного удостоверения.