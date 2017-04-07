Новосибирский зоопарк на выходных откроет выставку яиц, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

В ближайшую субботу в зоопарке планируют провести мастер-класс по созданию стандартных скворечников.

«Наши специалисты покажут и подробно объяснят, как сделать скворечник, а также дадут ценные советы о том, где и как его разместить», — рассказали специалисты.

Кроме того, в субботу в зоопарке пройдет большой праздник, специалисты проведут игры и викторины, посвященные птицам, а также организуют выставку яиц.

В этом году зоопарк объявил традиционную акцию на лучший скворечник и горожане активно приняли в нем участие. Всего 16 организаций Новосибирска, родители и школьники создали 110 скворечников и принесли в зоопарк.

А ранее зоопарк сделал бесплатным вход для пенсионеров, об этом сообщается на сайте зверинца. Бесплатный вход действует с 3 по 23 апреля при предъявлении пенсионного удостоверения.