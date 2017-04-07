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08:23 (мск), источник: VN.ru

Статуи Давида и Венеры выставил на аукцион театр «Глобус»

В Новосибирском театре «Глобус» объявили необычный аукцион. Лотов всего два — огромные гипсовые скульптуры Давида и Венеры. Почему античные декорации покинули сцену, и как их можно приобрести, выяснили корреспонденты ОТС.

Спектакль «Торжество любви» три года идет на сцене «Глобуса». Центральные декорации постановки — две огромные статуи Венеры и Давида. Каждая высотой по пять метров, включая постамент. По разным причинам спектакль убрали из репертуара.

— Хранить декорации спектаклей, вышедших из репертуара, уже невозможно. Тем более, именно в этот спектакль вложено много труда, и эти статуи совершенно невозможно отдать просто так или уничтожить. Поэтому мы решили провести онлайн-аукцион, — говорит руководитель пресс-службы театра «Глобус» Татьяна Пискайкина.

Чтобы поучаствовать в аукционе, достаточно зайти на официальную группу театра «Глобус» в соцсети ВКонтакте и указать свою цену. Организаторы напоминают, что статуи громоздкие. Каждая состоит из нескольких частей: постамент и две половины туловища.

Чтобы понять истинные размеры декорации, нужно подойти к статуям. Только половина Давида выше мужчины среднего роста примерно на голову. Декорации сделаны из металлоконструкции, пенопласта и гипса.

В театре говорят, что потенциальных покупателей много. Кто, зачем и за сколько купит статуи, станет известно вечером седьмого апреля.

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