В Омской области мать, оставившая босоногого сына-инвалида на морозе, отделалась штрафом

38-летняя женщина, будучи пьяной, разозлилась на своего 14-летнего сына-инвалида, который попросил ее прекратить пить. Мать избила мальчика кочергой, после чего выставила его в помещение неотапливаемой веранды и закрыла дверь на крючок.

Ребенок при этом был без обуви и верхней одежды. Мальчик в течение часа находился на улице, затем обратился к соседке, где остался ночевать, а на следующий день эта женщина обратилась с ним в больницу за медицинской помощью. В результате противоправных действий матери, ее сын получил отморожение пальцев обеих стоп 1 степени и телесные повреждения.

Муромцевский суд признал подсудимую виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья потерпевшего).