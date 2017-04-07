В Омской области мать, оставившая босоногого сына-инвалида на морозе, отделалась штрафом
В начале года общественность была поражена жестокостью жительницы Муромцевского района.
В начале года общественность была поражена жестокостью жительницы Муромцевского района.
38-летняя женщина, будучи пьяной, разозлилась на своего 14-летнего
Ребенок при этом был без обуви и верхней одежды. Мальчик в течение часа находился на улице, затем обратился к соседке, где остался ночевать, а на следующий день эта женщина обратилась с ним в больницу за медицинской помощью. В результате противоправных действий матери, ее сын получил отморожение пальцев обеих стоп 1 степени и телесные повреждения.
Муромцевский суд признал подсудимую виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья потерпевшего).
«По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица. В настоящее время пострадавший ребенок временно помещен в КУ “Петропавловский детский дом”. Решается вопрос об ограничении матери в родительских правах. Вину в совершении преступлений она признала полностью. Муромцевский районный суд Омской области назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, прокуратура Муромцевского района Омской области решает вопрос о его оспаривании в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщает