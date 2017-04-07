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08:17 (мск), источник: dostup1.ru

Авиалесоохрана спрогнозировала риски ЧС для Южного Урала

Уже в мае лесные хозяйства региона должны быть полностью готовы к первым в 2017 году пожарам.

Лесные пожары на севере и в центре Челябинской области могут начаться уже в мае — такой прогноз сделала федеральная Авиалесоохрана, составившая список регионов с высокой угрозой ЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если верить долгосрочным прогнозам, повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в Челябинской области преимущественно в конце весны и середине лета.

В центральной и северной частях — в мае, центральной и южной — в июне. В середине лета опасность будет угрожать лесам на всей территории области. В прогноз на остальные месяцы, за исключением сентября, область не попала — сентябрьское же предупреждение касается южной части региона.

Источник: dostup1.ru

В ведомстве подчеркивают: прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь почти все пожары весеннего и осеннего периода возникают из-за человеческого фактора.

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