Авиалесоохрана спрогнозировала риски ЧС для Южного Урала

Лесные пожары на севере и в центре Челябинской области могут начаться уже в мае — такой прогноз сделала федеральная Авиалесоохрана, составившая список регионов с высокой угрозой ЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если верить долгосрочным прогнозам, повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в Челябинской области преимущественно в конце весны и середине лета.

В центральной и северной частях — в мае, центральной и южной — в июне. В середине лета опасность будет угрожать лесам на всей территории области. В прогноз на остальные месяцы, за исключением сентября, область не попала — сентябрьское же предупреждение касается южной части региона.