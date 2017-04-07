Выдача электронных социальных проездных билетов началась в Иркутске

Выдача электронных социальных проездных билетов стартовала в столице Приангарья. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. На оформление электронного социального проездного билета принято около 6 тысяч заявлений. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Восемь пунктов приема заявлений открыто в Иркутске, в них работают 23 окна. Также организован мобильный пункт для работы с общественными организациями.

«Возле пунктов, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с более низкой загруженностью», — сообщила Елена Федорова.

— «Северное управление жилищно-коммунальными системами» (улица Розы Люксембург, 184), с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;.

— Комитет по управлению Ленинским округом администрации Иркутска (улица Маршала Говорова, 3), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Правобережным округом администрации Иркутска (улица Марата, 14), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска (улица Декабрьских Событий, 27), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска (улица Терешковой, 24), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— «Иркутская процессинговая компания» (улица 2-я Железнодорожная, 72), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— «Иркутская процессинговая компания» (улица Лыткина, 31), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— МКУ «Сервисно-регистрационный центр» (улица Трилиссера, 52), вторник и четверг — с 08.00 до 18.00, обед — с 11.00 до 15.00; среда — с 08.00 до 10.00, суббота — с 08.00 до 12.00.

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий отнесение гражданина к определенной категории льготников и распоряжение (решение) о назначении «Единый социальный проездной билет», выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Телефоны для справок: 8 (3952) 956−110, 8 (3952) 504−876, 8 (3952) 520−059.

Напомним, в Иркутске с 1 мая в муниципальном транспорте для льготников будет введен электронный проездной билет и отрывные талоны будут недействительны.