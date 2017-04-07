Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
СМИ: Глава Пентагона хочет ударить крылатыми ракетами по Сирии
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
07:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выдача электронных социальных проездных билетов началась в Иркутске

Заявки подали 6 тысяч человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

Выдача электронных социальных проездных билетов стартовала в столице Приангарья. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. На оформление электронного социального проездного билета принято около 6 тысяч заявлений. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Восемь пунктов приема заявлений открыто в Иркутске, в них работают 23 окна. Также организован мобильный пункт для работы с общественными организациями.

«Возле пунктов, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с более низкой загруженностью», — сообщила Елена Федорова.

— «Северное управление жилищно-коммунальными системами» (улица Розы Люксембург, 184), с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;.

— Комитет по управлению Ленинским округом администрации Иркутска (улица Маршала Говорова, 3), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Правобережным округом администрации Иркутска (улица Марата, 14), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска (улица Декабрьских Событий, 27), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— Комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска (улица Терешковой, 24), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— «Иркутская процессинговая компания» (улица 2-я Железнодорожная, 72), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— «Иркутская процессинговая компания» (улица Лыткина, 31), с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;.

— МКУ «Сервисно-регистрационный центр» (улица Трилиссера, 52), вторник и четверг — с 08.00 до 18.00, обед — с 11.00 до 15.00; среда — с 08.00 до 10.00, суббота — с 08.00 до 12.00.

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий отнесение гражданина к определенной категории льготников и распоряжение (решение) о назначении «Единый социальный проездной билет», выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Телефоны для справок: 8 (3952) 956−110, 8 (3952) 504−876, 8 (3952) 520−059.

Напомним, в Иркутске с 1 мая в муниципальном транспорте для льготников будет введен электронный проездной билет и отрывные талоны будут недействительны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скоро в кино: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов апреля от ИА IrkutskMedia
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь