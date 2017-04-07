Приморье вспоминает погибших моряков-подводников
Профессия
Профессия
Погибших подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля. День 7 апреля выбран в качестве памятной даты в память о трагической гибели подводной лодки Северного флота К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года. В этот день 24 года назад подлодка «Комсомолец», оснащённая по последнему слову техники и на много лет опережавшая своё время, затонула в водах Норвежского моря. Причиной ЧП стал пожар, возникший на борту ПЛ по пути на базу в подводном положении. После всплытия подлодки экипаж начал самоотверженную борьбу за живучесть судна, которая продолжалась в течение 6 часов, в результате реактор был остановлен, ядерная катастрофа была предотвращена. Однако саму подводную лодку спасти не удалось — её прочный корпус был полностью разгерметизирован, кормовые отсеки полностью затоплены, в лодку поступило слишком много забортной воды, и «Комсомолец» пошёл ко дну.
Катастрофа «Комсомольца» унесла жизни 42 подводников, в том числе командира корабля Евгения Ванина, все они были посмертно награждены орденом Красного Знамени, а в Никольском морском соборе
Не менее драматичной была гибель атомной подводной лодки «Курск». Эта катастрофа стала, пожалуй, самым трагичным событием в современной истории российского ВМФ. 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск», став братской могилой для всех 118 членов своего экипажа.
Сегодня в память о погибших
Для Владивостока и Приморья подводный флот и служба подводников — темы актуальные и не проходящие. А в День памяти не грех вспомнить лучших подводников, а также не самые трагические моменты из жизни подплава ТОФ.
— Я провел в море — в отсеке и на командирском мостике подлодки — более 20 лет жизни. Вывел личное правило: в любое мгновение будь готов к нештатной ситуации. А значит, постоянно анализируй и думай, сотни раз проигрывай в уме всевозможные неожиданности и действия по их ликвидации — свои и экипажа. До автоматизма: вскочил со сна — и уже готово командирское решение. Хотя жизнь
Досье. Борис Федорович Приходько родился на Украине в 1939 году. В 1956 году поступил в ТОВВМУ. Служил на дизельных и атомных подводных лодках ТОФ — от командира рулевой группы штурманской БЧ до командира стратегического ракетоносца. С 1976 года — начштаба, командир 8-й дивизии АПЛ на Камчатке. В 1983—1990 годах — замкомандующего ТОФ по боевой подготовке, в 1990—1993 году — в Главной инспекции Минобороны. Уволен в запас в 1995 году с должности главного
— Служба на лодках для меня началась с нештатной ситуации. Перед выпуском стажировался в Вилючинске, на Камчатке, на «эске» 613-го проекта — С-176, тогда это была новейшая советская субмарина. Как раз в те дни глава КПСС Хрущев «громко» выступил на Ассамблее ООН в
В трюмах — «цинки» с сухарями, на камбузе — ведро растительного масла, в холодильнике — шесть палок «конской» колбасы. Ну и аварийные бачки в отсеках — десять пачек сахара, сгущенка, ящик галет. На полсотни голодных ртов….
Провели в подводном положении открытое собрание, обложили на нем от души
Василий Буслаев,