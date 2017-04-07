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08:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге сразятся диджеи и циркачи

Город готовится к Дельфийским играм.

Источник: УралИнформБюро

С 18 по 23 апреля в столице Урала пройдут 16-е молодежные Дельфийские игры России. Соревнования молодых деятелей искусства будут проводиться по 47 номинациям.

Среди них классические: игра на музыкальных инструментах, вокал, танцы. Также есть неожиданные: среди диджеев, цирковых артистов, в кулинарном и парикмахерском искусстве.

Выступать за Свердловскую область будет самая большая команда — около 400 человек, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона. Это представители 22 танцевальных, театральных, джазовых, хоровых, цирковых и других творческих коллективов.

«Судить артистов будет жюри из 92 человек: половина из них — народные и заслуженные артисты, 70% — доктора наук и академики», — рассказал председатель исполнительного комитета «Национального Дельфийского совета России» Владимир Понявин.

Следует отметить, что для приезжих участников подготовлена масштабная культурная программа. Чтобы они смогли увидеть достопримечательности Екатеринбурга, им разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте и посещать музеи и зоопарк.

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