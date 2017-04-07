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09:35 (мск), источник: Volga News

В Пестравском районе подтоплен мост через р. Большой Иргиз у с. Мосты

В пятницу, 7 апреля, в 6:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в р. Большой Иргиз, произошло подтопление низководного моста в н. п. Мосты м. р. Пестравский, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, высота уровня воды над дорожным полотном составляет 5 см. Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении низководного моста.

Данный мост проходит над р. Большой Иргиз и соединяет н. п. Мосты с н. п. Ломовка и н. п. Тепловка. Угрозы подтопления жилых домов нет.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, движение легкового транспорта через мост приостановлено, проезд большегрузного транспорта не ограничивался. В случае необходимости администрацией сельского поселения будет организована водная переправа.

Эвакуация населения не требуется. Для охраны населенных пунктов Ломовка и Тепловка от пожаров, в н. п. Тепловка выставлен пост ДПК с. Тепловка.

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