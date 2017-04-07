Цену билетов в красноярских театрах сочли необоснованной

Краевые учреждения культуры утверждают цены на билеты, не учитывая экономическую обоснованность. К такому выводы пришли аудиторы Счетной палаты Красноярского края по итогам проверки деятельности культурных ведомств и учреждений. Итоги отчета были представлены накануне, 6 апреля, на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания.

Оказалось, что министерство культуры из 32 мероприятий основных направлений контроля не обеспечено выполнение 22. Например, не разработаны стандарты и нормативы предоставления культурных услуг населению и система взаимодействия государственных и частных структур, ведущих культурную деятельность. Не реализовано 6 мероприятий по повышению эффективности и качества предоставляемых услуг, предусмотренных «дорожной картой».

В целом в министерстве 11 отделов, штатная численность работников 69 единиц. Оно является учредителем 36 краевых учреждений, где списочная численность работающих составляет 5300 человек.

Проверка Счетной палаты также показала, что средняя зарплата работников краевых учреждений культуры в 2015 году составила 28 150 рублей в месяц. Средний размер зарплаты руководителя краевого учреждения достигал 102 тысяч рублей.

При этом отмечен прирост оплаты труда руководящего состава по сравнению с уровнем предыдущего года на 13% на фоне небольшого (1%) снижения среднего заработка основного персонала.

В разрезе учреждений заработная плата руководителя составляла от 42 тысяч до 387 тысяч рублей в месяц.

Более подробно аудитор остановилась на нескольких учреждения, принадлежащих Минкульту края. Так, в 2015 году в Красноярске создали КГБУ «Технологический центр министерства культуры» со штатной численностью 442 единицы (списочная — 285 человек). При этом в ходе контрольного мероприятия установлено, что учреждение не сформировало единый реестр ремонтных работ учреждений культуры и их потребностей по поставке мебели и оборудования. В результате на момент проверки министерство не располагало соответствующими данными. После проверки расчет потребности произведен и оценивается в сумме 675 млн рублей на выполнение ремонтных работ, 700 млн — на оборудование, 87 млн — на приобретение автотранспорта.

Второе учреждение, «Центр международных и региональных культурных связей», имеет статус автономного, что позволяет работать за рамками федерального закона о госзакупаках. При этом в 2015 году собственные доходы учреждения составили всего 83 тыс. рублей, а 130 млн было выделено из краевого бюджета на осуществление его деятельности. По госзаданию учреждение провело за год 55 мероприятий на 106 млн рублей. Для подготовки сценариев и постановки мероприятий на договорной основе привлекались сценаристы и режиссеры (в штате такие должности не предусмотрены).

В 2015 году на финансирование сферы культуры направлено 10,5 млрд рублей. Из них собственные доходы учреждений составили 420 млн рублей. В ходе проверки установлено, что цены на билеты краевые учреждения (филармония и оперный театр) утверждают без учета экономического обоснования размера платы. При формировании цены учитывается только уровень потребительского спроса.

«Приведу пример, — сказала аудитор Счетной палаты Лариса Титова. — Рассчитанная в соответствии с порядком определения платы средняя цена билета на спектакли оперного театра должна составлять 1500 рублей. Таким образом, исходя из мощности зала (836 мест) максимальная сумма дохода от показа одного спектакля — 1,25 млн рублей. Но цена билетов установлена от 50 до 650 рублей в зависимости от расположения места в зрительном зале и вида спектакля. В результате максимальная сумма получаемого дохода покрывает от 10% расходов по детским спектаклям до 29% по балетным спектаклям повышенного спроса. Аналогичная ситуация и по другим учреждениям культуры».

По итогам аудита правительству края и министерству культуры были даны рекомендации. В феврале правительство края утвердило критерии для образования должностей в государственной гражданской службы. Краевая филармония из собственных средств восстановила в бюджет 1,4 млн рублей, необоснованно включенных в объем субсидий, также погашена кредиторская задолженность комплекса «Сосна».

В ходе обсуждения депутат Владимир Демидов рекомендовал министерству культуры выделить центр по развитию туризма в отдельную структуру и сделать эту сферу приоритетным направлением. Павел Ростовцев предложил ведомству взять на контроль ситуацию с повышением заработной платы на 10%. «Судя по обращениям в территориях с этим полная неразбериха», — отметил депутат.