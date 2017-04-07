Молодая новокузнечанка случайно убила новорожденного сына во сне

Жительница Новокузнецка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному сыну.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в родильном отделении одной из больниц Новокузнецка. Мальчик родился недоношенным, поэтому его поместили в специальную кроватку-грелку, которая поддерживает специальную температуру. Врачи предупредили молодую мать, что малыш должен спать в кроватке-грелке. Однако 19-летняя мать пренебрегла рекомендациями врачей и уложила на ночь ребенка в свою кровать. Во сне обвиняемая переместила руку и ударила новорожденного сына по голове. Утром она обнаружила, что малыш не подает признаков жизни. Женщина позвала врачей, они констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала тупая травма головы.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело передано в суд.