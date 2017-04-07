Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит божественную литургию в Благовещенском соборе московского Кремля и по многолетней традиции выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей, сообщает «РИА Новости».

«Существует замечательный обычай выпускать на Благовещение птиц, которые жили в клетке. Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы. Мы становимся свободными, когда мы устремляемся к небу, когда мы побеждаем самих себя. Тогда никакие внешние обстоятельства не способны поработить нас, потому что свободу, о которой говорит апостол Павел, принес нам сам господь», — сказал патриарх в своей проповеди на Благовещение.

Накануне Великого двунадесятого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Всенощное бдение в новом Благовещенском храме города Благовещенска. После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.