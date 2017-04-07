Из аэропорта «Уфа» в Екатеринбург участники Великой Отечественной войны полетят бесплатно

В пресс-службе уфимского авиаузла сообщили, что акция в честь Дня Победы распространяется на участников войны. Для сопровождающих лиц (один сопровождающий для одного участника войны) предоставляется 50-процентная скидка от доступного тарифа.

Оформить перевозку можно в любом офисе продажи билетов авиакомпании с 1 апреля по 12 мая текущего года. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к категории. Осуществить перелет можно с 3 по 12 мая этого года.

Подробную информацию можно узнать по круглосуточному телефону контактного центра авиакомпании: 8−800−5555−800 (звонок по России бесплатный).