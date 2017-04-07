В Краснодаре будет пасмурно и дождливо
В ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов. Такую погоду на выходных синоптики предсказывают на территории всего края.
В ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов. Такую погоду на выходных синоптики предсказывают на территории всего края.
И в субботу, и в воскресенье будут идти дожди.
Осадки ожидаются и в начале следующей недели. Что касается температуры, то в ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов, ночью — не выше 8.
По предварительным прогнозам, снова потеплеть должно во второй половине следующей недели.