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13:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре будет пасмурно и дождливо

В ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов. Такую погоду на выходных синоптики предсказывают на территории всего края.

И в субботу, и в воскресенье будут идти дожди.

Осадки ожидаются и в начале следующей недели. Что касается температуры, то в ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов, ночью — не выше 8.

По предварительным прогнозам, снова потеплеть должно во второй половине следующей недели.

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