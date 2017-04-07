В Краснодаре будет пасмурно и дождливо

И в субботу, и в воскресенье будут идти дожди.

Осадки ожидаются и в начале следующей недели. Что касается температуры, то в ближайшие дни столбики термометров днем не поднимутся выше 12 градусов, ночью — не выше 8.

По предварительным прогнозам, снова потеплеть должно во второй половине следующей недели.