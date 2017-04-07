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09:43 (мск), источник: Informburo.kz

В Астане будут серьёзно работать над моральным обликом полицейских

Полицейских столицы будут обучать психологии. Они также пройдут курс по филологии, включая риторику и лингвистику.

Источник: Informburo.kz

Проект «Общественный порядок», созданный прокуратурой, ДВД и Назарбаев университетом, ставит задачу изменить моральный облик и повысить психологическую подготовку патрульных полицейских.

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«Для решения этой задачи участники проекта разработали учебные программы и методические пособия по повышению профессиональной культуры и психологической устойчивости полицейских. Программы включают в себя обучение полицейских психологии, филологии, риторике и лингвистике. При разработке проекта применён положительный опыт зарубежных коллег», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Чтобы реализовать проект, планируется применять научно-практические методы по охране общественного порядка. Для создания трёхмерной модели оптимизации сил полиции использованы показатели правонарушений столицы с 2013 года по настоящее время.

На карту города занесены все имеющиеся маршруты патрульных служб полиции и наиболее криминогенные точки.

Используя метод нелинейной оптимизации и рекреационный анализ, будут смоделированы условия, которые должны быть применимы к любым маршрутам.

«Таким образом после наложения всех статистических данных, отталкиваясь от анализа, определяется оптимальная расстановка патрулей. При этом система учитывает статистические данные о местах и времени совершаемых преступлений, местонахождение патрулей, их расстояние от этих мест и многие другие факторы. Также благодаря карте можно выявить слепые зоны или маршруты, которые пересекаются или дублируют друг друга», — говорится в релизе.

Для повышения доверия населения ДВД Астаны с 2016 года ввел в практику ежедневный обзвон абонентов, обратившихся на пульт «102». Как сообщили в полиции, это позволяет выявлять недостатки и оценивать работу страж порядка, по которым принимаются меры.

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