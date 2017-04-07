В Астане будут серьёзно работать над моральным обликом полицейских

«Для решения этой задачи участники проекта разработали учебные программы и методические пособия по повышению профессиональной культуры и психологической устойчивости полицейских. Программы включают в себя обучение полицейских психологии, филологии, риторике и лингвистике. При разработке проекта применён положительный опыт зарубежных коллег», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Чтобы реализовать проект, планируется применять научно-практические методы по охране общественного порядка. Для создания трёхмерной модели оптимизации сил полиции использованы показатели правонарушений столицы с 2013 года по настоящее время.

На карту города занесены все имеющиеся маршруты патрульных служб полиции и наиболее криминогенные точки.

Используя метод нелинейной оптимизации и рекреационный анализ, будут смоделированы условия, которые должны быть применимы к любым маршрутам.

«Таким образом после наложения всех статистических данных, отталкиваясь от анализа, определяется оптимальная расстановка патрулей. При этом система учитывает статистические данные о местах и времени совершаемых преступлений, местонахождение патрулей, их расстояние от этих мест и многие другие факторы. Также благодаря карте можно выявить слепые зоны или маршруты, которые пересекаются или дублируют друг друга», — говорится в релизе.

Для повышения доверия населения ДВД Астаны с 2016 года ввел в практику ежедневный обзвон абонентов, обратившихся на пульт «102». Как сообщили в полиции, это позволяет выявлять недостатки и оценивать работу страж порядка, по которым принимаются меры.