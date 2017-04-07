Никита Михалков прибудет на фестиваль «Движение» в Омск сдвумя детьми

Кинофестиваль, напомним, пройдет в Омске с 25 по 29 апреля и на мероприятие приглашено немало звезд и профессионалов киноиндустрии. Дебютные работы будут оцениваться по трем направлениям, это полнометражные фильмы — «Движение. Вперед», неигровое кино — «Движение. Жизнь» и короткометражные фильмы — «Движение. Начало».

При этом в жюри конкурса по направлению «Движение. Вперед» вошли такие известные актеры, как Сергей Пускепалис и Анна Михалкова, а также заместитель генерального продюсера телеканала «ТНТ» Валерий Федорович и оператор Алишер Хамидходжаев. Жюри конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский.

Не менее звездный состав и в жюри секции «Движение. Начало». Его возглавляет продюсер Сабина Еремеева. В ее команде, отвечающей за короткометражки, значатся актеры Кристина Бабушкина и Егор Корешков, а также режиссер Роман Прыгунов и оператор Михаил Хасая.

Документальное кино будет оценивать режиссер Алексей Федорченко, режиссер Александр Расторгуев, продюсер Юлия Мишкинене, а также популярная актриса Ольга Сутулова и кинокритик Лариса Малюкова.

Генеральным продюсером конкурса является Полина Зуева, а программным директором кинокритик Стас Тыркин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и правительства Омской области.

Отметим, что представители творческой династии Михалковых прибудут на фестиваль расширенным составом далеко не случайно. По всей вероятности, они хотят лично присутствовать при открытии бюста поэта Сергея Михалкова, который будет установлен в Омске в апреле. В качестве площадки выбран городской Дворец творчества.