Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
СМИ: появилась новая версия о взрыве в метро Петербурга
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
5США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
09:26 (мск), источник: Om1.ru

Никита Михалков прибудет на фестиваль «Движение» в Омск сдвумя детьми

Сын известного российского актера и режиссера Артем Михалков является президентом кинофестиваля, а дочь Анна Михалкова просто гостем.

Кинофестиваль, напомним, пройдет в Омске с 25 по 29 апреля и на мероприятие приглашено немало звезд и профессионалов киноиндустрии. Дебютные работы будут оцениваться по трем направлениям, это полнометражные фильмы — «Движение. Вперед», неигровое кино — «Движение. Жизнь» и короткометражные фильмы — «Движение. Начало».

При этом в жюри конкурса по направлению «Движение. Вперед» вошли такие известные актеры, как Сергей Пускепалис и Анна Михалкова, а также заместитель генерального продюсера телеканала «ТНТ» Валерий Федорович и оператор Алишер Хамидходжаев. Жюри конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский.

Не менее звездный состав и в жюри секции «Движение. Начало». Его возглавляет продюсер Сабина Еремеева. В ее команде, отвечающей за короткометражки, значатся актеры Кристина Бабушкина и Егор Корешков, а также режиссер Роман Прыгунов и оператор Михаил Хасая.

Документальное кино будет оценивать режиссер Алексей Федорченко, режиссер Александр Расторгуев, продюсер Юлия Мишкинене, а также популярная актриса Ольга Сутулова и кинокритик Лариса Малюкова.

Генеральным продюсером конкурса является Полина Зуева, а программным директором кинокритик Стас Тыркин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и правительства Омской области.

Отметим, что представители творческой династии Михалковых прибудут на фестиваль расширенным составом далеко не случайно. По всей вероятности, они хотят лично присутствовать при открытии бюста поэта Сергея Михалкова, который будет установлен в Омске в апреле. В качестве площадки выбран городской Дворец творчества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Никита Михалков прибудет на фестиваль «Движение» в Омск с двумя детьми
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь