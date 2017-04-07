В Симферополе продолжают наводить порядок у Центрального рынка

В итоге, все нежилые помещения, расположенные по пр. Кирова/Козлова, 1 должны были быть снесены в добровольном порядке.

В соответствии с Постановлением, предпринимателям был установлен двадцатидневный срок для добровольного сноса нежилых помещений. Вместе с тем, до настоящего времени далеко не все исполнили данное предписание.

Исходя из этого, 5 апреля 2017 года всем юридическим лицам было направлено предписание. В нем предельно ясно говорится: с 10 апреля снос данных объектов будет осуществляться уполномоченным органом в принудительном порядке.

Одновременно продолжается «война» со стихийными торговцами, облюбовавшими окрестности Центрального рынка. Накануне состоялся комплексный рейд, направленный на ликвидацию стихийной торговли.

В ходе рейдовых мероприятий в отношении виновных лиц за минувшие двое суток было составлено более 30 административных протоколов по ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях» — «реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей», а также статьёй 3.11 данного закона — «нарушение правил благоустройства». Напомним, санкция статьи за торговлю в не установленных местах предполагает наложения штрафа на физических лиц в размере до 30 тысяч рублей.

По результатам рейдовых мероприятий пресечена незаконная торговая деятельность в районе Центрального и Куйбышевского рынка, улицы Генерала Васильева, улицы Бородина и ряда других.