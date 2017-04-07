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12:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев приглашают принять участие в общегородском субботнике

В субботу город станет чище. Всех воронежцев ждут на общегородской субботник.

Горожане очистят от песка дороги, уберут незаконные свалки, облагородят парки и скверы, а также высадят новые деревья.

Бороться с мусором, надеются в мэрии, будут 40 тысяч человек. Их силами рассчитывают убрать 90 гектаров парков и скверов и 500 километров дорог. С городских улиц планируют вывезти 30 тонн мусора.

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