Воронежцев приглашают принять участие в общегородском субботнике
В субботу город станет чище. Всех воронежцев ждут на общегородской субботник.
В субботу город станет чище. Всех воронежцев ждут на общегородской субботник.
Горожане очистят от песка дороги, уберут незаконные свалки, облагородят парки и скверы, а также высадят новые деревья.
Бороться с мусором, надеются в мэрии, будут 40 тысяч человек. Их силами рассчитывают убрать 90 гектаров парков и скверов и 500 километров дорог. С городских улиц планируют вывезти 30 тонн мусора.