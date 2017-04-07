Социальный контракт заключили десятки приморских семей

Единовременную денежную выплату в размере до 50 тысяч рублей семья может израсходовать на профобучение, ведение личного хозяйства или индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает ИА «Дейта».

Напомним, заключать социальные контракты в Приморье начали в 2016 году, чтобы стимулировать малоимущие семьи и одиноко проживающих людей на преодоление трудной жизненной ситуации.

«Возможностью такого рода господдержки в прошлом году воспользовалась 51 семья. Значительное большинство направили средства на развитие подсобного хозяйства», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

К трудной жизненной ситуации могут привести проблемы, внезапно возникшие при ведении подсобного хозяйства, затянувшийся поиск работы, необходимость получения социально-психологической помощи, дополнительного образования или переподготовки.

«Есть возможность получить поддержку, если семья с низким достатком хочет заняться предпринимательством для улучшения материального положения», — говорится в сообщении.

Основные принципы государственной социальной помощи: добровольность участия, обязательность исполнения условий контракта и мероприятий программы социальной адаптации, индивидуальный подход при определении этих мероприятий, целевой характер оказания государственной соцпомощи.

Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года. Это зависит от содержания программы социальной адаптации.

«Срок может быть продлен еще на шесть месяцев, если в период действия социального контракта заявитель не выполнил условия контракта по независящим от него причинам. Такими препятствиями являются болезнь, несчастный случай, стихийное бедствие», — говорится в сообщении.

По мнению директора департаменте труда и социального развития Приморского края Лилии Лаврентьевой, социальный контракт повышает эффективность мер государственной социальной поддержки, концентрирует ресурсы на оказании соцпомощи наиболее нуждающимся семьям с детьми.

«Предполагается, что по завершении социального контракта у многих малообеспеченных семей с детьми улучшается материальное положение. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшается», — отметила она.

В прошлом году на оплату по контрактам направлено 2,7 миллиона рублей. В бюджете этого года запланировали пять миллионов рублей.