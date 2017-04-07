В Свердловской области наметился дефицит знака «Шипы». Депутаты просят пока не штрафовать

Открытое обращение опубликовано в группе партийцев в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 4 апреля вступили в силу новые поправки в ПДД. С этого дня сотрудники ГИБДД могут штрафовать водителей, на автомобилях которых установлены шипованные покрышки и отсутствует знак «Шипы». Размер штрафа составляет 500 руб.

«В Свердловской области за первые несколько дней после вступления в силу поправок было уже оштрафовано немало автомобилистов. Причиной этого стало то, что добросовестные водители столкнулись с невозможностью купить знак “Шипы”. В большинстве киосков “Роспечати” и других торговых точках эти знаки раскупили еще 3—4 апреля , и в продаже их нет до сих пор. Там, где они еще есть, продавцы задирают цену в 10 раз. Во многих случаях знаки не соответствуют ГОСТу: их размер существенно меньше положенных 20 см. Известны случаи, когда водители, которым так и не удалось купить знак, уже решают “переобуваться” на летнюю “резину”, чтобы избежать штрафа. В условиях нестабильной погоды это чревато резким увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим мы, депутаты первоуралськой городской думы, обращаемся к руководителям подразделений ГИБДД», — говорится в обращении.

Народные избранники попросили сотрудников ГИБДД организовать бесплатную выдачу знаков «Шипы» всем водителям, обратившимся с соответствующей просьбой. В случае, если нет возможности обеспечить знаками всех автомобилистов, то, по мнению «единороссов», это надо сделать как минимум для льготных категорий граждан — инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.

Кроме того, депутаты попросили до наступления следующего зимнего сезона воздержаться от наложения штрафов на водителей, которые не смогли купить и наклеить на свои автомобили знак «Шипы».