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09:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове с утра проверяют безопасность детских учебных заведений

В донской столице сохраняют меры повышенной безопасности. Этим утром все детские образовательные учреждения обследовали кинологи.

Правоохранители осмотрели ростовский экономический лицей и еще несколько школ. Проверки провели прямо перед началом первой смены. Кинологи и полицейские осмотрели буквально каждый сантиметр учебных заведений — и классы, и подсобные помещения, и дворы — даже несмотря на то, что многие учебные заведения находятся за высоким забором.

Также кинологи и полиция проверяли и детские сады. Там смены начинаются в 8 утра, но родители начинают приводить малышей уже с 7 часов. В связи со вчерашней трагедией воспитатели провели разъяснительные беседы с детьми и предупредили родителей.

«Мы приняли все меры для безопасности — обходим территорию, наблюдаем. Провели беседу с родителями, проинструктировали детей. Родители нас сегодня благодарили, дети все поняли », — говорит воспитатель старшей группы детского сада № 169 Светлана Нестерова.

Полицейские должны проверить все учебные заведения города — и школы, и детские сады. Сейчас уроки и занятия начались штатно, по расписанию, все проходит спокойно. Но правоохранители по-прежнему просят ростовчан быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов звонить в полицию, но не подвергаться бездумной панике.

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