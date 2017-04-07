В Ростове с утра проверяют безопасность детских учебных заведений

Правоохранители осмотрели ростовский экономический лицей и еще несколько школ. Проверки провели прямо перед началом первой смены. Кинологи и полицейские осмотрели буквально каждый сантиметр учебных заведений — и классы, и подсобные помещения, и дворы — даже несмотря на то, что многие учебные заведения находятся за высоким забором.

Также кинологи и полиция проверяли и детские сады. Там смены начинаются в 8 утра, но родители начинают приводить малышей уже с 7 часов. В связи со вчерашней трагедией воспитатели провели разъяснительные беседы с детьми и предупредили родителей.

«Мы приняли все меры для безопасности — обходим территорию, наблюдаем. Провели беседу с родителями, проинструктировали детей. Родители нас сегодня благодарили, дети все поняли », — говорит воспитатель старшей группы детского сада № 169 Светлана Нестерова.