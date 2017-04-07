Сегодня у православных верующих Благовещение
В храмах Кубани уже успели пройти праздничные литургии.
В храмах Кубани уже успели пройти праздничные литургии.
Сегодня у православных верующих важная дата в календаре — Благовещение. Христиане отмечают день, когда Дева Мария узнала о том, что она станет матерью спасителя мира.
Также сегодня исполняется 50 лет как Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора рукоположили в сан иеромонаха.
— И в этот день владыка Исидор будет совершать божественную литургию на подворье монастыря, который находится на пересечении улиц Ленина и Рашпилевской, — рассказал протоиерей Евгений Хаджипараш, секретарь Екатеринодарской епархии.
Тем, кто постится, сегодня можно кушать рыбу. При этом церковь в этот праздник призывает воздержаться от тяжелого труда.