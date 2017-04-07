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09:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня у православных верующих Благовещение

В храмах Кубани уже успели пройти праздничные литургии.

Сегодня у православных верующих важная дата в календаре — Благовещение. Христиане отмечают день, когда Дева Мария узнала о том, что она станет матерью спасителя мира.

Также сегодня исполняется 50 лет как Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора рукоположили в сан иеромонаха.

— И в этот день владыка Исидор будет совершать божественную литургию на подворье монастыря, который находится на пересечении улиц Ленина и Рашпилевской, — рассказал протоиерей Евгений Хаджипараш, секретарь Екатеринодарской епархии.

Тем, кто постится, сегодня можно кушать рыбу. При этом церковь в этот праздник призывает воздержаться от тяжелого труда.

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