Сегодня у православных верующих Благовещение

Сегодня у православных верующих важная дата в календаре — Благовещение. Христиане отмечают день, когда Дева Мария узнала о том, что она станет матерью спасителя мира.

Также сегодня исполняется 50 лет как Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора рукоположили в сан иеромонаха.

— И в этот день владыка Исидор будет совершать божественную литургию на подворье монастыря, который находится на пересечении улиц Ленина и Рашпилевской, — рассказал протоиерей Евгений Хаджипараш, секретарь Екатеринодарской епархии.

Тем, кто постится, сегодня можно кушать рыбу. При этом церковь в этот праздник призывает воздержаться от тяжелого труда.