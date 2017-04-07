В Крутых Ключах перенесут железнодорожную станцию Ягодная

В Самаре железнодорожную станцию Ягодная, которая располагается в микрорайоне Крутые Ключи, собираются перенести ближе к улице Мира. На данный момент проект планировки территории уже готов, сообщает 63.ru.

На новой станции появится административное здание с залом ожидания, кафе и магазинами. Также на станции обустроят перроны, парковки, а рядом построят автовокзал и подземный пешеходный переход. Между станцией Ягодная и жилой застройкой появится сквер.

Помимо этого, проект предусматривает строительство улицы Путевой, которая соединит улицы Мира и Устинова. По новой дороге будет курсировать общественный транспорт до Ягодной.

Сроки реализации и объемы финансирования определит правительство Самарской области.