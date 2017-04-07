Метели ожидаются в Иркутской области в выходные

Непогода ожидается в Приангарье в ближайшие дни.

По прогнозам Гидрометцентра, 8 и 9 апреля иркутские синоптики обещают снег и дождь. В воскресенье возможны метели. Кроме того, в выходные по региону пронесется ветер с порывами до 18−23 м/с.

Ночью 8 апреля в Иркутской области столбик термометра опустится до +1, -4 градусов, при прояснении до -9, -14 градусов. Днем потеплеет до +5,+10 градусов, при облачной погоде до -3,+2 градусов, в западных и южных районах при малооблачной погоде до +10,+15 градусов.

В воскресенье в ночное время будет 0,-5 градусов, при прояснении -10,-15 градусов. Днем воздух прогреется до +4,-1 градусов, в северных районах местами до -2,-7 градусов, в южных, центральных и верхнеленских районах при уменьшении облачности до +6,+11 градусов.