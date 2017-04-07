Борцы со всей России соберутся в Хабаровске

Планируется, что в краевую столицу приедут 400−500 спортсменов из разных городов страны. Они продемонстрируют свои способности в греко-римской и вольной борьбе. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами. Также несколько участников соревнований будут отмечены в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе». Им вручат специальные призы от федерации спортивной борьбы.

Поддержать борцов смогут все желающие. Вход на турнир свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.