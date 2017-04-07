Борцы со всей России соберутся в Хабаровске
29 и 30 апреля в Хабаровске пройдет всероссийский турнир по спортивной борьбе на кубок мэра города. Соревнования посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
29 и 30 апреля в Хабаровске пройдет всероссийский турнир по спортивной борьбе на кубок мэра города. Соревнования посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Планируется, что в краевую столицу приедут 400−500 спортсменов из разных городов страны. Они продемонстрируют свои способности в
Поддержать борцов смогут все желающие. Вход на турнир свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на