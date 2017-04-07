Памятник первому губернатору Красноярского края начал разрушаться

Памятник первому губернатору Красноярского края Александру Степанову, открытый 7 декабря прошлого года, начал разрушаться. По информации СМИ, на прилегающих к монументу ступенях крошится и отслаивается плитка, образуя большие дыры.

В пресс-службе департамента горхозяйства рассказали, что на месте уже работала экспертная комиссия из Управления зеленого строительства. Сейчас специалисты выясняют причины разрушения. Не исключено, что подрядчик использовал некачественный материал — если эта версия подтвердится, компанию обяжут заменить плитку за свой счет.

Напомним, 8-метровый монумент установлен в новом сквере на пересечении улиц Копылова, Красной Армии, Ладо Кецховели и Пушкина. Автором эскиза памятника стал председатель правления Союза художников РФ Андрей Ковальчук. Бронзовый монумент обошелся краевому бюджету в 16 млн рублей.

Александр Петрович Степанов — первый губернатор Енисейской губернии (1823—1831). При нем в городе появились аптека, больница, хлебные магазины, первые публичные библиотека и типография, Приказ общественного призрения и два новых училища. Также Степанов организовал в Красноярске Городской сад (сейчас — Центральный парк).