Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Лондон о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии: адекватный ответ
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
5США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
09:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Памятник первому губернатору Красноярского края начал разрушаться

Плитка на ступенях крошится и отслаивается.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Памятник первому губернатору Красноярского края Александру Степанову, открытый 7 декабря прошлого года, начал разрушаться. По информации СМИ, на прилегающих к монументу ступенях крошится и отслаивается плитка, образуя большие дыры.

В пресс-службе департамента горхозяйства рассказали, что на месте уже работала экспертная комиссия из Управления зеленого строительства. Сейчас специалисты выясняют причины разрушения. Не исключено, что подрядчик использовал некачественный материал — если эта версия подтвердится, компанию обяжут заменить плитку за свой счет.

Напомним, 8-метровый монумент установлен в новом сквере на пересечении улиц Копылова, Красной Армии, Ладо Кецховели и Пушкина. Автором эскиза памятника стал председатель правления Союза художников РФ Андрей Ковальчук. Бронзовый монумент обошелся краевому бюджету в 16 млн рублей.

Александр Петрович Степанов — первый губернатор Енисейской губернии (1823—1831). При нем в городе появились аптека, больница, хлебные магазины, первые публичные библиотека и типография, Приказ общественного призрения и два новых училища. Также Степанов организовал в Красноярске Городской сад (сейчас — Центральный парк).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске официально появился Сквер геологов
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь