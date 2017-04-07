Суд не разрешил делать автостоянку рядом с Успенским кладбищем

В материалах сообщается, что КУиЗО Челябинской мэрии и «Уралмаш» заключили договор на аренду участка площадью 16 тысяч 642 квадратных метров для строительства объекта административно-хозяйственного назначения с территорией для хранения автотранспорта. В надзорном ведомстве посчитали, что договор заключен с превышением полномочий органов местного самоуправления, предоставленных им действующим градостроительным законодательством, а также в нарушение требований санитарно-эпидемиологических норм, запрещающих строительство капитальных объектов в санитарно-защитных зонах кладбищ, не связанных с их обслуживанием и не относящихся к числу культовых или обрядовых.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные прокуратурой требования, признав спорный договор недействительным. Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы ООО «Уралмаш» и «ОптиМикс» на решение суда по иску прокуратуры.