Суд не разрешил делать автостоянку рядом с Успенским кладбищем
Арбитражный апелляционный суд согласился с законностью требований прокуратуры Челябинской области о признании недействительным договора аренды земли, расположенной в границах
Арбитражный апелляционный суд согласился с законностью требований прокуратуры Челябинской области о признании недействительным договора аренды земли, расположенной в границах
В материалах сообщается, что КУиЗО Челябинской мэрии и «Уралмаш» заключили договор на аренду участка площадью 16 тысяч 642 квадратных метров для строительства объекта
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные прокуратурой требования, признав спорный договор недействительным. Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы ООО «Уралмаш» и «ОптиМикс» на решение суда по иску прокуратуры.