Пермяки стали чаще летать в Сочи
Пассажиропоток в этом направлении в I квартале 2017 года увеличился более чем на 1000%. Одновременно наблюдается снижение этого показателя по маршруту
Пассажиропоток в этом направлении в I квартале 2017 года увеличился более чем на 1000%. Одновременно наблюдается снижение этого показателя по маршруту
За I квартал текущего года аэропорт «Большое Савино» обслужил 250294 человек, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует АО «Международный аэропорт «Пермь».
Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в направлении
Также на 6,9% вырос пассажиропоток из Перми в Москву. Он составил 232839 человек. Падение наблюдается по направлению
За I квартал 2017 года рост международного пассажиропотока пермского аэропорта составил 34,7%. Таким образом, 17455 пассажиров было перевезено по международным направлениям.