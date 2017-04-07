Пермяки стали чаще летать в Сочи

За I квартал текущего года аэропорт «Большое Савино» обслужил 250294 человек, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует АО «Международный аэропорт «Пермь».



Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в направлении Пермь-Сочи. Он увеличился на 1094% и составил 9277 человек. При этом в прошлом году этот показатель составлял лишь 798 человек.



Также на 6,9% вырос пассажиропоток из Перми в Москву. Он составил 232839 человек. Падение наблюдается по направлению Пермь-Санкт-Петербург. Показатель снизился на 3,8% — 18534 человек.



За I квартал 2017 года рост международного пассажиропотока пермского аэропорта составил 34,7%. Таким образом, 17455 пассажиров было перевезено по международным направлениям.