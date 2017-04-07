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09:43 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омске будет тепло и солнечно

Метеорологи спрогнозировали погоду в регионе на предстоящую неделю.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы пообещали омичам на выходные и на последующие дни малооблачную погоду без осадков. С каждым днём будет становиться всё теплее.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — Преобладающая температура ночью −2…+3°, днём +9…+14°. В конце периода влияние антициклона ослабеет, вероятность осадков увеличится.

Но дожди ожидаются только к концу предстоящей рабочей недели. Завтра же омичам предстоит попрощаться со снегом.

В субботу, 8 апреля, местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью будет −4…+1°. Днём заметно потеплеет до +7…+12°. Сохранится достаточно ветреная погода: скорость ветра составит 8−13 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, на ночь прогнозируется 0…-5°, на день +8…+13°, без осадков. Ветер ослабнет до 4−9 м/с.

В понедельник, 10 апреля, погода особенно не изменится: ночью −3…+2°, днём +9…+14°, без осадков, ветер 5−10 м/с.

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