На выходных в Омске будет тепло и солнечно
Метеорологи спрогнозировали погоду в регионе на предстоящую неделю.
Метеорологи спрогнозировали погоду в регионе на предстоящую неделю.
Специалисты
Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:
— Преобладающая температура ночью −2…+3°, днём +9…+14°. В конце периода влияние антициклона ослабеет, вероятность осадков увеличится.
Но дожди ожидаются только к концу предстоящей рабочей недели. Завтра же омичам предстоит попрощаться со снегом.
В субботу, 8 апреля, местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью будет −4…+1°. Днём заметно потеплеет до +7…+12°. Сохранится достаточно ветреная погода: скорость ветра составит 8−13 м/с.
В воскресенье, 9 апреля, на ночь прогнозируется 0…-5°, на день +8…+13°, без осадков. Ветер ослабнет до 4−9 м/с.
В понедельник, 10 апреля, погода особенно не изменится: ночью −3…+2°, днём +9…+14°, без осадков, ветер 5−10 м/с.